Президентом Миколаївського глиноземного заводу призначено громадянина Австрії

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу МГЗ.

Пан Цохлінг займатиметься стратегією розвитку Миколаївського глиноземного заводу, розширенням співпраці підприємства з муніципальними та державними органами влади, а також розвитком відносин з міжнародними галузевими асоціаціями та фінансовими спільнотами.

Також він буде здійснювати контроль та керівництво проєктами з впровадження новітніх та інноваційних виробничих систем і передових практик щодо екології, соціального та корпоративного управління (ESG).

"Я радий приєднатися до компанії як Президент МГЗ і з нетерпінням чекаю спільної роботи з колективом. На новій позиції я сконцентруюсь на досягненні амбітних цілей ESG - на майбутньому з низьким вуглецевим слідом. Я пишаюся тим, що мене обрали Президентом Миколаївського глиноземного на шляху трансформації в ще більш ефективне, соціально відповідальне та екологічно чисте підприємство, яке відповідає всім ключовим міжнародним стандартам", - зазначив Штефан Цохлінг.

Штефан Цохлінг - один із найдосвідченіших менеджерів у європейській автомобільній промисловості. Він брав участь у реалізації великомасштабних інфраструктурних проєктів у будівництві та транспорті.

За більш ніж 25 років своєї професійної кар'єри Цохлінг займав керівні посади у великих міжнародних компаніях фінансового та промислового сектору. Зокрема в одному з найбільших виробників автомобільних компонентів у світі - Magna International, а також у банківській корпорації HSBC Investment Banking.