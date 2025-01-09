Президентом Лівану став командувач армії, якого підтримують США

Як пише видання, Ауна обрали президентом після двох турів голосування в парламенті. США і Саудівська Аравія активно просували його на цю посаду.

Після того як Аун був проголошений президентом, він фактично перестав бути главою армії. Він прибув до парламенту, щоб скласти присягу як президент, одягнений у цивільний одяг.

CNN нагадує, що в Лівані не було президента відтоді, як у жовтні 2022 року закінчився термін повноважень колишнього президента Мішеля Ауна (він не є родичем Джозефа Ауна). Колишнього президента підтримували бойовики "Хезболли".

До сьогоднішніх парламентських засідань за останні два роки було 12 невдалих спроб обрати президента.

Видання уточнює, що партія "Хезболла" та її головний союзник "Амаль" підтримали Ауна у другому турі. У першому турі вони за командувача армії не голосували. У другому турі Аун набрав 99 голосів зі 128.