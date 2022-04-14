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Колумбия готова заменить Европе российские энергоносители, - президент

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Нью-Йорк, Четверг 14 апреля 2022 05:13
Колумбия готова заменить Европе российские энергоносители, - президент Иван Дуке (Фото: presidencia.gov.co)
Автор: Константин Широкун

Президент Колумбии Иван Дуке заявил, что его страна готова играть центральную роль в обеспечении европейских стран энергоресурсами и занять вакуум, возникший в результате введения санкций в отношении России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Дуке перечислил три области, в которых Колумбия будет готова увеличить объемы производства: традиционная добыча нефти и газа, возобновляемые источники энергии, такие как чистый водород, а также уголь.

Отвечая на вопрос о целесообразности использования термина "геноцид" в отношении действий России в Украине, Дуке ответил утвердительно.

"То, что происходит в Украине, — это геноцид. И это безумие должно прекратиться", — заявил президент Колумбии.

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