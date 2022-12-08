UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Президентка Червоного Хреста прибула в Україну: що планує відвідати

Фото: президент Міжнародного комітету Червоного Хреста Мір'яна Сполярич-Еггер (icrc_org)
Автор: Наталія Юрченко

Президент Міжнародного комітету Червоного Хреста Мір'яна Сполярич-Еггер прибула в Україні з візитом. Вона планує відвідати Миколаїв та Херсонську область.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Еггер в Twitter.

Візит глави МКЧХ буде тривати чотири дні. Вона відвідає південь України, а також проведе ряд зустрічей.

"Сьогодні я зустрінуся з людьми в Миколаєві та Херсонській області, які переживають жахливу зиму, і познайомлюся з командами МКЧХ в Україні та Товариства Червоного Хреста України, які працюють, щоб допомогти", - зазначила Еггер.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський розкритикував Міжнародний комітет Червоного Хреста за бездіяльність і закликав перевірити колонію в Оленівці, де загинули українські полонені.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Красный КрестВізит в Україну