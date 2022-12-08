RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Президент Красного Креста прибыла в Украину: что планирует посетить

Фото: президент Международного комитета Красного Креста Мирьяна Сполярич-Эггер (icrc_org)
Автор: Наталья Юрченко

Президент Международного комитета Красного Креста Мирьяна Сполярич-Эггер прибыла в Украину с визитом. Она планирует посетить Николаев и Херсонскую область.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Эггер в Twitter.

Визит главы МККК продлится четыре дня. Она посетит юг Украины и проведет ряд встреч.

"Сегодня я встречусь с людьми в Николаеве и Херсонской области, которые переживают ужасную зиму, и познакомлюсь с командами МККК в Украине и Общества Красного Креста Украины, которые работают, чтобы помочь", - отметила Эггер.

Напомним, президент Владимир Зеленский раскритиковал Международный комитет Красного Креста за бездействие и призвал проверить колонию в Еленовке, где погибли украинские пленные.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Красный КрестВизит в Украину