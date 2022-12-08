Президент Красного Креста прибыла в Украину: что планирует посетить

Президент Международного комитета Красного Креста Мирьяна Сполярич-Эггер прибыла в Украину с визитом. Она планирует посетить Николаев и Херсонскую область.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Эггер в Twitter.
Визит главы МККК продлится четыре дня. Она посетит юг Украины и проведет ряд встреч.
"Сегодня я встречусь с людьми в Николаеве и Херсонской области, которые переживают ужасную зиму, и познакомлюсь с командами МККК в Украине и Общества Красного Креста Украины, которые работают, чтобы помочь", - отметила Эггер.
Напомним, президент Владимир Зеленский раскритиковал Международный комитет Красного Креста за бездействие и призвал проверить колонию в Еленовке, где погибли украинские пленные.
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