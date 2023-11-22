Президенти Вишеградської групи проводять зустріч у Празі. Серед тем - війна РФ з Україною

Президенти Вишеградської групи (V4) сьогодні, 22 листопада, проводять зустріч у Празі. Серед тем для обговорення на саміті глав держав Чехії, Польщі, Угорщини та Словаччини - триваюча військова агресія РФ проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Visegrad24 .

"Сьогодні у Празькому Граді зустрічаються президенти країн Вишеградської групи", - йдеться у публікації.

Окрім питання широкомасштабної війни Росії проти України, впливу наслідків агресії та збільшення допомоги Києву від союзників іншою основною темою обговорення президентів Чехії, Польщі, Угорщини та Словаччини Петра Павела, Анджея Дуди, Каталін Новак та Зузанни Чапутової стала боротьба з нелегальною міграцією.

Також лідери V4 на зустрічі обговорюють ситуацію на Близькому Сході та тему розширення Європейського союзу.

Крім того, під час ранкових переговорів лідери Чехії, Словаччини, Польщі та Угорщини планували розглянути питання фінансової підтримки модернізації своєї економіки, пише Expats.cz.

Після обговорення, як очікується, президенти чотирьох країн візьмуть участь у спільній прес-конференції, на якій буде представлено оновлену інформацію про підсумки саміту, організованого президентом Чехії.

В адміністрації чеського президента заявляли напередодні, що на зустрічі "четвірки" також порушать питання розвитку проектів, які фінансуються з Вишеградського фонду, транскордонних та інфраструктурних проектів, транспортного сполучення між країнами.

Вишеградська четвірка

Нагадаємо, що до Вишеградської групи входять Польща, Чехія, Словаччина та Угорщина. Об'єднання було створене 15 лютого 1991 року.

Минулого року Варшава вирішила відновити співпрацю з Будапештом у Вишеградській групі. Річ у тім, що відносини між країнами погіршилися після початку повномасштабної війни Росії проти України - у той час як польська сторона відкрито виступила проти вторгнення РФ, угорська своєю чергою продовжила співпрацю з Москвою і частково блокувала введення окремих санкцій проти Росії.

Додамо, що ще у березні 2022 року у відповідь на широкомасштабну військову агресію РФ Чехія запропонувала розглянути прийняття України до Вишеградської групи.