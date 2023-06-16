Президента УАФ Павелка відправили в ізолятор на 60 діб: що трапилося

Суддя Шевченківського районного суда Львова ухвалила рішення про зміну запобіжного заходу щодо президента Української асоціації футболу Андрія Павелка. Він перебуватиме в слідчому ізоляторі мінімум два місяці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на FootballHub.
Футбольний функціонер опинився в СІЗО на 60 діб. Запобіжний захід замінили за клопотанням прокурора.
Слідчий суддя Білинська ухвалила рішення у п'ятницю вранці. Клопотання розглядали впродовж учорашнього дня. Тепер Павелко поїде в ізолятор до 14 серпня включно. Внесена ним раніше застава в розмірі 9,88 млн гривень перерахована на користь держави.
Торік у листопаді Печерський райсуд столиці заарештував Павелка за підозрою в розкраданні коштів під час будівництва заводу з виробництва штучної трави для футбольних полів. Тоді функціонер залишився на волі завдяки внесеній заставі.
Щодо президента УАФ є й інші провадження. За даними FootballHub, інші справи нібито стосуються розкрадання коштів від УЄФА, погроз фізичного насильства та залякування журналіста. Сам Павелко називав усі звинувачення "безперспективними та штучними".
Український підприємець, політик і спортивний функціонер. Був депутатом Дніпровської міської ради та Верховної Ради VII та VIII скликань.
У березні 2015 року обраний президентом Федерації футболу України, що згодом трансформувалася в УАФ. Пізніше ввійшов до низки комітетів УЄФА, нині входить до виконавчого комітету спілки. У структурі ФІФА був членом дисциплінарного комітету.
За час перебування на посаді президента УАФ потрапив до низки скандалів. Зокрема, його пасербиця сфотографувалася в автомобілі з Кубком чемпіонів, який мав бути під спецохороною перед фіналом Ліги чемпіонів. Резонанс викликала і відставка Андрія Шевченка з посади головного тренера збірної України, коли Павелко не продовжив із ним контракт.
До слова, раніше підготували анонс поєдинку Північної Македонії та України в кваліфікації до чемпіонату Європи.
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