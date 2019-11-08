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Президента США обязали выплатить 2 млн долларов

Новости » Политика     08.11.2019 - 08:44
Президента США обязали выплатить 2 млн долларов
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Трамп использовал благотворительные средства на финансирование избирательной кампании

Суд Нью-Йорка обязал президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа выплатить нескольким неправительственным организациям 2 млн долларов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Как сообщается, в июне 2018 года ряд неправительственных организаций подали иск против Трампа и трех его детей с требованием компенсировать более 2,8 млн долларов, которые были пожертвованные фонду Трампа в 2016 году на нужды ветеранов. Однако пожертвованные средства были потрачены предвыборным штабом Трампа в собственных целях.

Отмечается, что сам глава Белого дома раскритиковал данное решение суда, заявив, что прокуратура искажает соглашение между фондом Трампа и организациями с политической целью. Трамп утверждает, что допустил лишь "незначительные технические нарушения".

Согласно решению суда, Трамп должен выплатить 2 млн долларов неправительственным компаниям Army Emergency Relief, Children's Aid Society, City Meals-on-Wheels, Give an Hour, Martha's Table, United Negro College Fund, United Way of the National Capital Area и United States Holocaust Memorial Museum.

Напомним, ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп предложил допросить в Конгрессе бывшего вице-президента Джо Байдена и его сына Хантера. Трамп настаивает, что Байдены должны свидетельствовать перед комитетами Палаты представителей США.

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