Президента США зобов'язали виплатити 2 млн доларів

Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Трамп використав благодійні кошти на фінансування виборчої кампанії

Суд Нью-Йорка зобов'язав президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа виплатити декільком неурядовим організаціям 2 млн доларів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Як повідомляється, у червні 2018 року низка неурядових організацій подали позов проти Трампа та трьох його дітей з вимогою компенсувати понад 2,8 млн доларів, які були пожертвувані фонду Трампа у 2016 році на потребу ветеранів. Однак пожертвувані кошти були витрачені передвиборчим штабом Трампа у власних цілях.

Зазначається, що сам глава Білого дому розкритикував дане рішення суду, заявивши, що прокуратура спотворює угоду між фондом Трампа та організаціями з політичною метою. Трамп стверджує, що допустив лише "незначні технічні порушення".

Згідно з рішенням суду, Трамп повинен виплатити 2 млн доларів неурядовим компаніям Army Emergency Relief, Children's Aid Society, City Meals-on-Wheels, Give an Hour, Martha's Table, United Negro College Fund, United Way of the National Capital Area та United States Holocaust Memorial Museum.

