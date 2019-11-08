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Президента США зобов'язали виплатити 2 млн доларів

Новини » Політика     08.11.2019 - 08:44
Президента США зобов'язали виплатити 2 млн доларів
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Трамп використав благодійні кошти на фінансування виборчої кампанії

Суд Нью-Йорка зобов'язав президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа виплатити декільком неурядовим організаціям 2 млн доларів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Як повідомляється, у червні 2018 року низка неурядових організацій подали позов проти Трампа та трьох його дітей з вимогою компенсувати понад 2,8 млн доларів, які були пожертвувані фонду Трампа у 2016 році на потребу ветеранів. Однак пожертвувані кошти були витрачені передвиборчим штабом Трампа у власних цілях.

Зазначається, що сам глава Білого дому розкритикував дане рішення суду, заявивши, що прокуратура спотворює угоду між фондом Трампа та організаціями з політичною метою. Трамп стверджує, що допустив лише "незначні технічні порушення".

Згідно з рішенням суду, Трамп повинен виплатити 2 млн доларів неурядовим компаніям Army Emergency Relief, Children's Aid Society, City Meals-on-Wheels, Give an Hour, Martha's Table, United Negro College Fund, United Way of the National Capital Area та United States Holocaust Memorial Museum.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп запропонував допитати в Конгресі колишнього віце-президента Джо Байдена та його сина Хантера. Трамп наполягає, що Байдени повинні свідчити перед комітетами Палати представників США.

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