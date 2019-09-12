Президента Словении призвали подать в отставку из-за заявления по Украине

В Словении представители интеллигенции обратились к президенту Боруту Пахору с открытым письмом, в котором призвали того подать в отставку из-за заявлений о предоставлении Украине и Турции "особого статуса" в Европейском союзе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на словенский RTV.

Сообщается, что открытое письмо подписали 28 словенских ученых.

"Президент Борут Пахор сделал неуместное, необоснованное, ксенофобное и объективно политически и дипломатически вредное заявление для Словении о том, что Турция и Украина не могут рассчитывать на полное членство в ЕС", - говорится в письме.

По мнению представителей интеллигенции, Пахор нарушил декларацию и стратегию внешней политики Словении, а поэтому должен уйти в отставку.

Также отмечается, что подобные заявления могут повлиять на международное доверие к Словении, а также на ухудшение экономических отношений с Украиной и Турцией.

Напомним, в Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на заявление Пахора об "особом статусе". По словам пресс-секретаря МИД Екатерины Зеленко, Украина поставила перед собой цель стать полноправным членом Европейского союза (ЕС), а не получить "особый статус".