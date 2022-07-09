Президента Шри-Ланки призвали уйти в отставку: кто займет его место

Группа депутатов Шри-Ланки призвала президента Готабая Раджапаксу уйти в отставку. В соответствии с Конституцией страны его место может занять спикер парламента.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Newswire .

Партийные лидеры уже договорились о создании общепартийного правительства.

"Было принято решение попросить президента и премьер-министра уйти в отставку", - заявил один из местных депутатов.

Как известно, Шри-Ланка сейчас переживает мощнейший экономический кризис. В стране разразились протесты на фоне объявления дефолта. В связи с этим полиция ввела комендантский час и применяет против протестующих спецтехнику.

Сегодня на Шри-Ланке протестующие полностью взяли под контроль резиденцию президента Готабаи Раджапаксы. Глава страны успел сбежать.