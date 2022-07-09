UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Президента Шри-Ланки призвали уйти в отставку: кто займет его место

Фото: группа депутатов Шри-Ланки призвала президента уйти в отставку (twitter.com/NewsWireLK)
Автор: Руслан Гаращенко

Группа депутатов Шри-Ланки призвала президента Готабая Раджапаксу уйти в отставку. В соответствии с Конституцией страны его место может занять спикер парламента.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Newswire.

"Было принято решение попросить президента и премьер-министра уйти в отставку", - заявил один из местных депутатов.

Партийные лидеры уже договорились о создании общепартийного правительства.

Как известно, Шри-Ланка сейчас переживает мощнейший экономический кризис. В стране разразились протесты на фоне объявления дефолта. В связи с этим полиция ввела комендантский час и применяет против протестующих спецтехнику.

Сегодня на Шри-Ланке протестующие полностью взяли под контроль резиденцию президента Готабаи Раджапаксы. Глава страны успел сбежать.

Читайте РБК-Украина в Google News
Шри-ЛанкаПравительство