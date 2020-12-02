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Президента просят вмешаться в ситуацию с отменой судами аукционов ФГВФЛ

Киев, Среда 02 декабря 2020 14:03
Президента просят вмешаться в ситуацию с отменой судами аукционов ФГВФЛ
Фото: Офис президента (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Президента Владимира Зеленского просят вмешаться в ситуацию с отменой аукционов Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ). В конце октября 2020 года Хозяйственный суд Киева отменил торги активами компаний "Яблуневый Дар" и "Росава" олигархов Тараса Барщовского и Константина Жеваго соответственно.

Об этом говорится в статье Liga.net.

Как отмечает издание, данные активы служили залогом для кредитов в уже обанкротившихся банках "Дельта Банк", "Финансы и Кредит" и "Надра Банк".

Общая сумма долговых обязательств - более 18 миллиардов гривен.

В середине 2019 года ФГВФЛ удалось продать этот пул прав требования по кредитам за 849 млн грн - сумму, рекордную для подобного рода торгов.

В конце октября этого года Хозсуд г. Киева, после исков связанных с Тарасом Барщовским и Константином Жеваго компаний, отменил продажу этого пула долговых обязательств.

Вследствие решения Хозяйственного суда государство вынуждено вернуть финансовым компаниям, купившим долги Барщовского и Жеваго, средства, которые предназначались для выплат вкладчикам выведенных с рынка обанкротившихся банков.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что кредитор обвинил Тараса Барщовского в вывозе залоговых активов группы T.B. Fruit.

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Новости Украины Экономика Константин ЖевагоФГВФЛсудыОфис президентаТарас Барщовский

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