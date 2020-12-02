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Президента просять втрутитися в ситуацію зі скасуванням судами аукціонів ФГВФО

Київ, Середа 02 грудня 2020 14:03
Президента просять втрутитися в ситуацію зі скасуванням судами аукціонів ФГВФО
Фото: Офіс президента (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Президента Володимира Зеленського просять втрутитися в ситуацію зі скасуванням аукціонів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО). В кінці жовтня 2020 Господарський суд Києва скасував торги активами компаній "Яблуневий Дар" і "Росава" олігархів Тараса Барщовського і Костянтина Жеваго відповідно.

Про це йдеться в статті Liga.net.

Дані активи служили заставою для кредитів в уже збанкрутілих установах "Дельта Банк", "Фінанси і Кредит" і "Надра Банк".

Загальна сума боргових зобов'язань - понад 18 мільярдів гривень.

В середині 2019 року ФГВФО вдалося продати цей пул прав вимоги за кредитами за 849 млн грн - суму, рекордну для подібного роду торгів.

В кінці жовтня цього року Госпсуд м. Києва, після позовів пов'язаних з Тарасом Барщовським і Костянтином Жеваго компаній, скасував продаж цього пула боргових зобов'язань.

Внаслідок рішення Госпсуду держава змушена повернути фінансовим компаніям, які купили борги Барщовського і Жеваго, кошти, які призначалися для виплат вкладникам виведених з ринку збанкрутілих банків.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що кредитор звинуватив Тараса Барщовського у вивезенні заставних активів групи T. B. Fruit.

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Новини України Економіка Константин ЖевагоФГВФОсудыОфіс президентаТарас Барщовський

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