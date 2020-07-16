Президента просят вмешаться в ситуацию с заводом "Электротяжмаш" 

Ситуация на государственном предприятии "Завод "Электротяжмаш" требует экстренного вмешательства президента Владимира Зеленского, иначе предприятие, входящее в пул объектов "большой приватизации", будет уничтожено его менеджментом еще до приватизационного аукциона.

Об этом пишут "Украинские новости".

"Уголовные дела последних недель показали - так и есть. Завод торгует продукцией ниже себестоимости - это нонсенс! Куда идет разница? Не нужно объяснять. Гендиректор (Виктор Бусько, - ред.) руководит контролируемым доведением завода до банкротства", - пишет издание.

По мнению экспертов, Александр Ярославский единственный из ведущих бизнесменов страны, кто назвал вещи своими именами, чтобы привлечь своим публичным обращением внимание Владимира Зеленского и премьер-министра Дениса Шмыгаля к проблеме.

Как известно, ранее группа DCH обнародовала обращение Александра Ярославского к президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором, в частности, он попросил президента вмешаться в ситуацию и сохранить "Электротяжмаш" для Харькова и Украины. "Не имеет значения, кто станет владельцем "Электротяжмаша" после его приватизации. Важно, чтобы завод жил, работал, развивался, платил налоги, давал рабочие места и зарплаты харьковчанам", - отметил бизнесмен.

Президента призвали сделать все возможное, чтобы остановить уничтожение завода, пока он управляется государством и государственными менеджерами, а потом - чтобы завод в процессе приватизации получил эффективного ответственного собственника.

По мнению, опрошенных изданием, экспертов, приватизация "Электротяжмаша" - знаковый проект для Украины, потенциальных инвесторов, а также интересный вызов и серьезное испытание для самой украинской власти.

Как известно, 15 июля Фонд государственного имущества (ФГИ) Украины провел аукцион по продаже 100% пакета акций АО "Отель "Днепр". Гостиница продана за 1 111 111 222, 22 гривен.

Приватизация госпредприятия "Завод "Электротяжмаш" запланирована на 2021 год. Однако, предприятие оказалось в удручающем экономическом положении, потеряв 65% производства. Эксперты считают, что до полной и окончательной остановки завода остались считанные месяцы.