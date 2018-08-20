У президента поддерживают ограничение ж/д сообщения Украины с Россией

По словам Бабина, каждую неделю увеличивается количество рейсов в РФ

У президента приветствуют ограничение железнодорожного сообщения Украины с Россией. Об этом сообщил первый заместитель постоянного представителя президента Украины в Автономной республике Крым Изет Гданов, передает корреспондент РБК-Украина.

"Мы поддерживаем Министерство инфраструктуры Украины относительно предложения о прекращении железнодорожного сообщения с РФ. Также есть предложение о прекращении автобусного сообщения с материковой части Украины в города Российской Федерации. Мы фактически в состоянии войны, а РФ - агрессор. Поэтому мы должны принимать меры реагирования как государство, территория которого захвачена. Это вопрос безопасности", - сообщил Гданов.

Постоянный представитель президента в АРК Борис Бабин также добавил, что каждую неделю наблюдается увеличение количества рейсов из материковой части Украины в РФ.

"Когда мы поставили вопрос о легальном железнодорожном сообщении между городом Киев и городом Вадим, до сих пор не увидели такого сообщения. Мы просили год вагоны на поезд для крымчан. Вагонов нет. Очень трудно это сопоставить с наличием десятков ежедневных поездов в государство-агрессор. На поезд Херсон-Москва, Одесса-Москва, Львов-Москва - вагоны есть. Это очень беспокоит. Поэтому если мы отменим сообщение с Российской Федерацией, возможно, хоть какие-то вагоны найдем для крымчан? Возможно, хоть так", - добавил Бабин.

Напомним, 15 августа министр инфраструктуры Владимир Омелян под одним из постов в Facebook написал комментарий с намеком на возможные новые ограничения на пассажирские перевозки с Россией.