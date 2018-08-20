У президента підтримують обмеження залізничного сполучення України з Росією

За словами Бабіна, кожного тижня збільшується кількість рейсів до РФ

У президента вітають обмеження залізничного сполучення України з Росією. Про це повідомив перший заступник постійного представника президента України в Автономній республіці Крим Ізет Гданов, передає кореспондент РБК-Україна.

"Ми підтримуємо Міністерство інфраструктури України щодо пропозиції про припинення залізничного сполучення з РФ. Також є пропозиція про припинення автобусного сполучення з материкової частини України до міст Російської Федерації. Ми фактично у стані війні, а РФ - агресор. Тому ми маємо вживати заходи реагування як держава, територія якої захоплена. Це питання безпеки", - повідомив Гданов.

Постійний представник президента у АРК Борис Бабін також додав, що кожного тижня спостерігається збільшення кількості рейсів від материкової частини України до РФ.

"Коли ми поставили питання про легальне залізничне сполучення між містом Київ та містом Вадим, досі не побачили такого сполучення. Ми просили рік вагони на поїзд для кримчан. Вагонів немає. Дуже важко це співставити з наявністю десятків щоденних поїздів до держави-агресора. На поїзд Херсон-Москва, Одеса-Москва, Львів-Москва - вагони є. Це дуже турбує. Тому якщо ми скасуємо сполучення з Російською Федерацією, можливо, хоч якісь вагони знайдемо для кримчан? Можливо, хоч так", - додав Бабін.

Нагадаємо, 15 серпня міністр інфраструктури Володимир Омелян під одним з постів у Facebook написав коментар із натяком на можливі нові обмеження на пасажирські перевезення з Росією.