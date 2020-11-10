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Президента Перу отстранили от должности

Автор: Инна Собора

Конгресс Перу своим решением отстранил от должности президента страны Мартина Вискарру. Главу государства будет заменять спикер парламента Мерино де Лама.

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Об этом сообщается на странице парламента в Facebook.

Это решение поддержали 105 парламентариев, 19 выступили против, четверо воздержались.

Издание отмечает, что решение об отстранении Вискарры принято из-за "моральной несостоятельности" перуанского лидера.

Вискарра стал президентом в 2018 году после отставки экс-главы государства Педро Кучински, против которого запустили процесс импичмента. До новой должности Вискарра занимал пост первого вице-президента.

Президентские и парламентские выборы в Перу пройдут 11 апреля 2021 года.

Напомним, в сентябре парламент Перу также проголосовал за проект резолюции, согласно которому от должности президента страны отстраняется Мартин Вискарра.

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