Президента Олимпийского комитета Японии обвиняют в коррупции

Фото: Цунэкадзу Такэда (zeenews india)

Правоохранители Франции расследуют получение в 2013 году Японией права проводить Олимпийские игры-2020

Во Франции президенту Олимпийского комитета Японии Цунэкадзу Такэде предъявили обвинение в коррупции. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Le Monde.

Издание в свою очередь ссылается на свои источники. Кроме того, данную информацию подтвердил и источник агентства Reuters.

Газета сообщает, что Такэду допросили 10 декабря 2018 года. Указано, что правоохранительные органы во Франции ведут расследование уже три года. Дело касается получения в 2013 году Японией права проводить Олимпийские игры в 2020 году.

Собеседник Le Figaro рассказал, что следователи обратили внимание на перевод 2 миллионов евро во время кампании по выбору страны, которая будет проводить игры 2020 года.

Напомним, в октябре 2018 года Международный олимпийский комитет (МОК) отклонил заявку турецкого города Эрзурум на проведение зимних Олимпийских игр 2026 года. В частности, отказ был оформлен официально после проверки города специальной группой. В результате анализа представители МОК пришли к выводу, что у Эрзурума могут возникнуть проблемы с транспортом - как наземным, так и летным.

Как писало РБК-Украина ранее, в 2011 году Международный олимпийский комитет назвал 6 городов-претендентов на право принять Олимпийские игры 2020 года: Баку (Азербайджан), Доха (Катар), Стамбул (Турция), Мадрид (Испания), Рим (Италия) и Токио (Япония).

