Президента Олімпійського комітету Японії звинувачують у корупції

Фото: Цунекадзу Такеда (zeenews india)

Правоохоронці Франції розслідують отримання у 2013 році Японією права проводити Олімпійські ігри-2020

У Франції президента Олімпійського комітету Японії Цунекадзу Такеду звинуватили в корупції. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Le Monde.

Видання у свою чергу посилається на свої джерела. Крім того, цю інформацію підтвердило і джерело агентства Reuters.

Газета повідомляє, що Такеду допитали 10 грудня 2018 року. Зазначено, що правоохоронні органи у Франції ведуть розслідування уже три роки. Справа стосується отримання в 2013 році Японією права проводити Олімпійські ігри в 2020 році.

Співрозмовник Le Figaro розповів, що слідчі звернули увагу на переведення 2 мільйонів євро під час кампанії з вибору країни, яка буде проводити ігри 2020 року.

Нагадаємо, в жовтні 2018 року Міжнародний олімпійський комітет (МОК) відхилив заявку турецького міста Ерзурум на проведення зимових Олімпійських ігор 2026 року. Зокрема, відмова була оформлена офіційно після перевірки міста спеціальною групою. У результаті аналізу представники МОК прийшли до висновку, що у Ерзурума можуть виникнути проблеми з транспортом - як наземним, так і льотним.

Як писало РБК-Україна раніше, в 2011 році Міжнародний олімпійський комітет назвав 6 міст-претендентів на право прийняти Олімпійські ігри 2020 року: Баку (Азербайджан), Доха (Катар), Стамбул (Туреччина), Мадрид (Іспанія), Рим (Італія) і Токіо (Японія).