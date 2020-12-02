У президента объяснили, почему начали менять глав ОГА

В Офисе президента не связывают последние кадровые перемены среди глав областных государственных администраций с местными выборами. Своих должностей уже лишились главы Ивано-Франковской, Одесской, Сумской, Николаевской, Хмельницкой и Харьковской областей.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Полетели головы: зачем у Зеленского начали "зачистку" глав областей".

"Президент Владимир Зеленский неоднократно подчеркивал, что основное требование к главам госадминистраций - показать результат работы. Поэтому решение об увольнении того или иного председателя ОГА принимается только после оценки работы их команды - что было сделано или не было сделано во время пребывания на должности", - сказал замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

По его словам, при оценке обращается внимание на развитие социальных проектов, улучшение инфраструктуры, инвестиционной привлекательности и экономических показателей регионов. Также немало важным является то, как регион противодействует эпидемии COVID-19 и сотрудничество в этом направлении с местными органами.

"Есть задача построить эффективную работу облгосадминистраций для достижения положительных изменений. Это рабочий процесс. Состоялась децентрализация, и большая ответственность за реформы в стране перешла к власти на местах. Без конструктивного сотрудничества с регионами невозможно достичь существенных изменений к лучшему в стране", - говорит Тимошенко.

При этом в ОП не скрывают, что решение по многим главам ОГА было еще до начала избирательного процесса. Однако увольнять их до выборов не хотели, чтобы не расшатывать политическую обстановку в регионе.

"Хотя, как признается один из собеседников в команде Зеленского, некоторые перестановки оставались под вопросом, но результаты выборов стали "последней каплей", - говорится в материале РБК-Украина.

Сейчас при замене областных глав у Зеленского делают упор на более сильные и опытные кандидатуры.

Ранее РБК-Украина писало, что Зеленский пока не рассматривает отставку глав Херсонской и Полтавской облгосадминистраций.