У президента пояснили, чому почали міняти голів ОДА

В Офісі президента не пов'язують останні кадрові зміни серед голів обласних державних адміністрацій з місцевими виборами. Своїх посад вже позбулися голови Івано-Франківської, Одеської, Сумської, Миколаївської, Хмельницької та Харківської областей.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Полетіли голови: навіщо у Зеленського розпочали "зачистку" глав областей".

"Президент Володимир Зеленський неодноразово підкреслював, що основна вимога до голів держадміністрацій - показати результат роботи. Тому рішення про звільнення того чи іншого голови ОДА приймається тільки після оцінки роботи їх команди - що було зроблено або не було зроблено під час перебування на посаді", - сказав заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

За його словами, при оцінці звертається увага на розвиток соціальних проектів, поліпшення інфраструктури, інвестиційної привабливості та економічних показників регіонів. Також немало важливим є те, як регіон протидіє епідемії COVID-19 і співпраця в цьому напрямку з місцевими органами.

"Є завдання побудувати ефективну роботу облдержадміністрацій для досягнення позитивних змін. Це робочий процес. Відбулася децентралізація, і велика відповідальність за реформи в країні перейшла до влади на місцях. Без конструктивної співпраці з регіонами неможливо досягти істотних змін на краще в країні", - каже Тимошенко.

При цьому в ОП не приховують, що рішення по більшості голів ОДА було ще до початку виборчого процесу. Однак звільняти їх до виборів не хотіли, щоб не розхитувати політичну обстановку в регіоні.

"Хоча, як зізнається один із співрозмовників у команді Зеленського, деякі перестановки залишалися під питанням, але результати виборів стали "останньою краплею", - йдеться в матеріалі РБК-Україна.

Зараз при заміні обласних голів у Зеленського роблять наголос на більш сильні та досвідчені кандидатури.

Раніше РБК-Україна писало, що Зеленський поки не розглядає відставку глав Херсонської та Полтавської облдержадміністрацій.