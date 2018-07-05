У президента объяснили отсутствие кандидата от оппозиции в состав ЦИК

По словам Луценко, президент не обязан вносить кандидатуры пропорционально ко всем политическим фракциям

Президент Украины Петр Порошенко не был обязан вносить кандидатуры пропорционально ко всем политическим фракциям парламента. Об этом сообщила представитель президента в Верховной раде Украины (ВРУ) Ирина Луценко, комментируя отсутствие в перечне кандидатов в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) представителя от "Оппозиционного блока", передает корреспондент РБК-Украина.

"Мы должны уважать "Оппозиционный блок", как своих коллег, привлекать их к голосованию за обновление ЦИК и других законов. За консультациями групп и фракций президент вносит кандидатуры в ВР, а полномочия ВР голосовать. Ни одной нормой закона не сказано, что президент должен обязательно пропорционально учесть пожелания всех групп и фракций", - заявила Луценко.

Она добавила, что в вопросе ЦИК продолжались переговоры между всеми фракциями.

"Продолжались переговоры не только между членами коалиции. Продолжались переговоры между всеми фракциями и группами. Согласно статье 6 Закона о ЦИК, процедура обсуждения кандидатов предусмотрена этим законом. Поэтому затягивание объясняется так: шел процесс консультаций. Если будут нюансы - будем брать перерывы и еще раз договариваться. Сейчас по 14 кандидатам достигнута договоренность и она есть", - сообщила Луценко.

Напомним, Верховная рада Украины сегодня, 5 июня 2018 года, в ходе утреннего заседания рассматривает изменение состава Центральной избирательной комиссии (ЦИК).