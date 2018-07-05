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У президента пояснили відсутність кандидата від опозиції до складу ЦВК

НовиниПолітика    05.07.2018 - 10:46
Фото: Ірина Луценко (rada.gov.ua)
Фото: Ірина Луценко (rada.gov.ua)

За словами Луценко, президент не зобов’язаний вносити кандидатури пропорційно до всіх політичних фракцій

Президент України Петро Порошенко не був зобов’язаний вносити кандидатури пропорційно до всіх політичних фракцій парламенту. Про це повідомила представник президента у Верховній раді України (ВРУ) Ірина Луценко, коментуючи відсутність у переліку кандидатів до Центральної виборчої комісії (ЦВК) представника від "Опозиційного блоку", передає кореспондент РБК-Україна.

"Ми маємо поважати "Опозиційний блок", як своїх колег, залучати їх до голосування за оновлення ЦВК та інших законів.  За консультаціями груп і фракцій президент вносить кандидатури до ВР, а повноваження ВР – голосувати. Жодною нормою закона не сказано, що президент повинен обов’язково пропорційно врахувати побажання всіх груп і фракцій", - заявила Луценко.

Вона додала, що у питанні ЦВК тривали перемовини між всіма фракціями.

"Тривали перемовини не тільки між членами коаліції. Тривали перемовини між всіма фракціями і групами. Відповідно до статті 6 Закону про ЦВК процедура обговорення кандидатів передбачена цим законом. Тому затягування пояснюється так: йшов процес консультацій. Якщо будуть ньюанси - будемо брати перерви і ще раз домовлятись. Наразі по 14 кандидатах досягнута домовленість і вона є", - повідомила Луценко.

Нагадаємо, Верховна рада України сьогодні, 5 червня 2018 року, в ході ранкового засідання розглядає зміну складу Центральної виборчої комісії (ЦВК).

НФ не хоче голосувати за ЦВК через можливі дострокові вибори, - джерела Рада сьогодні розгляне зміну складу ЦВК
Теги публікації: Юрій Луценко, Центральна виборча комісія, оппозиция, голосование, Президент  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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