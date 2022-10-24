Президента "Мотор Січі" Богуслаєва взяли під варту

Протягом наступних 60 днів, доки слідчі СБУ проводитимуть досудове розслідування, він не зможе вийти з ізолятора. Крім президента "Мотор Січі", аналогічний запобіжний захід обрано для керівника одного з департаментів цього підприємства, якого також затримала СБУ.

Обом фігурантам повідомлено про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:

ст. 111-1 (колабораційна діяльність);

ст. 111-2 (пособництво державі-агресору).

СБУ проводить комплексні заходи щодо встановлення інших учасників протиправної діяльності та притягнення винних до відповідальності. Раніше СБУ опублікувала аудіозаписи телефонних розмов президента "Мотор Січі", які б підтверджували його співпрацю з ворогом.