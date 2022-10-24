UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Президента "Мотор Січі" Богуслаєва взяли під варту

Фото: В'ячеслав Богуслаєв (РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

За клопотанням СБУ та Офісу генерального прокурора Шевченківський районний суд обрав запобіжний захід президенту "Мотор Січі" у вигляді тримання під вартою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Протягом наступних 60 днів, доки слідчі СБУ проводитимуть досудове розслідування, він не зможе вийти з ізолятора. Крім президента "Мотор Січі", аналогічний запобіжний захід обрано для керівника одного з департаментів цього підприємства, якого також затримала СБУ.

Обом фігурантам повідомлено про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:

  • ст. 111-1 (колабораційна діяльність);
  • ст. 111-2 (пособництво державі-агресору).

СБУ проводить комплексні заходи щодо встановлення інших учасників протиправної діяльності та притягнення винних до відповідальності. Раніше СБУ опублікувала аудіозаписи телефонних розмов президента "Мотор Січі", які б підтверджували його співпрацю з ворогом.

Раніше ми писали, що СБУ затримала президента промислового гіганта "Мотор Січ" В'ячеслава Богуслаєва 23 жовтня. Йому та начальнику Департаменту зовнішньоекономічної діяльності підприємства Олегу Дзюбе оголошено про підозру за двома статтями УКУ: ст. 111-1 (колабораційна діяльність) та ст. 111-2 (допомога державі-агресору).

Згодом СБУ опублікувала аудіозаписи розмов Богуслаєва, де той виправдовував вторгнення Росії на територію України, а також висловлював надію на те, що ворогові вдасться зупинити наступ наших воїнів під час визволення українських земель.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Генеральна прокуратура УкраїниМотор Сич