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У президента Киргизии заявили, что он находится в Бишкеке

Автор: РБК-Украина

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков остается в Бишкеке. Информация о том, что куда-либо выехал, не соответствует действительности.

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Об этом заявила его пресс-секретарь Толгонай Стамалиева, передает "РИА Новости".

По ее словам, Жээнбеков лично проводит переговоры с политическими силами.

"Все силы направлены на то, чтобы вернуть все в правовое русло", - отметила Стамалиева.

Напомним, ранее замглавы Совета безопасности Киргизии Омурбек Суваналиев заявил, что местонахождение Жээнбекова неизвестно, как и премьер-министра Кубатбека Боронова. В связи с этим пограничная служба закрыла границы Киргизии и не выпускает из страны чиновников.

Ранее также сообщалось, что местный парламент запустил процедуру импичмента президента.

С начала недели Киргизию охватили протесты против результатов парламентских выборов. ЦИК отменил их, но в ходе протестов в отставку ушел ряд высокопоставленных чиновников. На сегодня президент фактически не контролирует власть, за нее борются оппозиционные партии, которые уже создали два координационных совета, а также захватывают власть на местах.

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Новости Украины КиргизияпротестПрезидент