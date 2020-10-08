У президента Киргизії заявили, що він перебуває в Бішкеку

Президент Киргизії Сооронбай Жеенбеков залишається в Бішкеку. Інформація про те, що кудись виїхав, не відповідає дійсності.

Про це заявила його прес-секретар Толгонай Стамалієва, передає "РИА Новости".

За її словами, Жеенбеков особисто проводить переговори з політичними силами.

"Усі сили спрямовані на те, щоб повернути все в правове русло", - зазначила Стамалієва.

Нагадаємо, раніше заступник голови Ради безпеки Киргизії Омурбек Суваналієв заявив, що місцезнаходження Жеенбекова невідомо, як і прем'єр-міністра Кубатбека Боронова. У зв'язку з цим прикордонна служба закрила кордони Киргизії та не випускає з країни високопоставлених чиновників.

Раніше також повідомлялося, що місцевий парламент запустив процедуру імпічменту президента.

З початку тижня Киргизію охопили протести проти результатів парламентських виборів. ЦВК скасувала їх, але в ході протестів у відставку пішла низка урядовців. На сьогодні президент фактично не контролює владу, за неї борються опозиційні партії, які вже створили дві координаційні ради, а також захоплюють владу на місцях.