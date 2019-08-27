У президента не исключили вето на избирательный кодекс

Представитель президента в Верховной раде Руслан Стефанчук заявил, что после изучения избирательного кодекса Офисом президента не исключено, что глава государства Владимир Зеленский может ветировать документ. Об этом он сказал журналистам, передает корреспондент РБК-Украина.

При этом Стефанчук не исключил, что президент подпишет документ.

"Если он (избирательный кодекс, - ред.) поступает в офис президента, мы кладем его на изучение. Далее возможно несколько вариантов. Первый - это подписание. Второй - это так называемое мягкое вето, то есть замечания президента, переход в ВРУ и голосование. Если принимается в 226 голосов, он считается проголосованным. Или так называемое хард-вето, тогда нам нужно 300 голосов для его преодоления", - заявил Стефанчук.

По его словам, сейчас уже вышли сроки для подписания избирательного кодекса председателем Верховной рады.

"Я не знаю (подпишет ли президент избирательный кодекс, - ред.). Парубий обещал подписать избирательный кодекс уже давным-давно. Прошли уже все нарушения сроков. Прошли все сроки, связанные с выходом. Мы уже давно ждали: дайте нам посмотреть. Что я могу сказать, подпишет ли его президент? Мы не знаем, что там написано. Вывод в этом мы сможем сказать, когда кодекс выйдет из стен Верховной рады", - добавил представитель Зеленского в Раде.

Напомним, спикер парламента Андрей Парубий заявил, что вскоре подпишет избирательный кодекс. В начале первого он заявлял, что подпишет документ в течение часа-двух.

Как писало РБК-Украина ранее, 15 июля Парубий заявил, что подпишет избирательный кодекс в течение 10 дней с даты его принятия. При этом Верховная рада одобрила документ еще 11 июля.

Добавим также, Парубий заявил, что новый избирательный кодекс по открытым спискам был принят одним единственным голосованием без нарушения закона "О регламенте Верховной рады".

При этом Стефанчук подчеркивал, что новый кодекс был принят с нарушением регламента ВР. "Когда кодекс принимают с 18 раз... будет ли он подписан? Бесспорно, он будет проанализирован, потому что мы уже сейчас видим нарушения регламента при принятии этих вещей", - отмечал представитель Зеленского в Раде.