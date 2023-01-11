Президента ФІФА допитала прокуратура Швейцарії: в чому його звинувачують

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Monde .

Главу Міжнародної федерації футболу підозрюють в підбурюванні до перевищення службових повноважень, порушенні службової таємниці та перешкоджанні кримінальному провадженню.

Слідчі дії провели прокурори Ульріх Ведер та Ганс Маурер, які підтвердили факт допиту без уточнення деталей. Вперше по цій справі Інфантіно був допитаний у квітні 2022 року.

Правоохоронці мають намір провести відповідні слідчі дії в рамках справи й щодо низки колишніх представників керівництва ФІФА, а також колишніх і чинних представників прокуратури Швейцарії.