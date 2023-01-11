Президента ФИФА допросила прокуратура Швейцарии: в чем его обвиняют

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Monde .

Главу Международной федерации футбола подозревают в подстрекательстве к превышению служебных полномочий, нарушении служебной тайны и препятствованию уголовному производству.

Следственные действия провели прокуроры Ульрих Ведер и Ганс Маурер, которые подтвердили допрос без уточнения деталей. Впервые по этому делу Инфантино был допрошен в апреле 2022 года.

Правоохранители намерены провести соответствующие следственные действия в рамках дела и в отношении ряда бывших представителей руководства ФИФА, а также бывших и действующих представителей прокуратуры Швейцарии.