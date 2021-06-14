Президента Бразилии Болсонару оштрафовали за отсутствие маски

Президент Бразилии Жаир Болсонару был приговорен к штрафу за участие в массовом мероприятии без маски в Сан-Паулу. Ему пришлось заплатить 108 долларов.
Об этом сообщает Le Figaro.
Власти штата Сан-Паулу заявили, что они оштрафовали Болсонару, его сына Эдуардо, конгрессмена, и министра инфраструктуры Тарчизио Гомеша на 552 реала (около 108 долларов). Штраф выписали за то, что чиновники не носили маски и не соблюдали меры социального дистанцирования во время демонстрации байкеров "".
Сообщается, что Болсонару проигнорировал предупреждения губернатора Сан-Паулу Жоао Дориа, своего политического соперника, который заявил, что президент будет оштрафован, если он не подчинится законам штата.
В результате Болсонару и его сопровождающие получили штраф. Сообщается, что мероприятие было массовым, в нем приняли
Напомним, что ранее Болсонару выступил за то, чтоб в Бразилии маски не носили вакцинированные люди. Он заявил, что маски нужны только инфицированным.
Также сообщалось, что конгресс в Бразилии ведет следствие против президента. Болсонару обвиняют в том, что он несерьезно относится к коронавирусу и не принимает достаточно мер для борьбы с болезнью.