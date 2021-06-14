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Президента Бразилії Болсонару оштрафували за відсутність маски

Автор: Наталья Скороход

Президент Бразилії Жаір Болсонару був засуджений до штрафу за участь у масовому заході без маски в Сан-Паулу. Йому довелося заплатити 108 доларів.

Про це повідомляє Le Figaro.

Влада штату Сан-Паулу заявила, що вони оштрафували Болсонару, його сина Едуардо, конгресмена, і міністра інфраструктури Тарчізіо Гомеша на 552 реала (близько 108 доларів). Штраф виписали за те, що чиновники не носили маски і не дотримувалися заходів соціального дистанціювання під час демонстрації байкерів "".

Повідомляється, що Болсонару проігнорував попередження губернатора Сан-Паулу Жоао Доріа, свого політичного суперника, який заявив, що президент буде оштрафований, якщо він не підкориться законам штату.

В результаті Болсонару і його супроводжуючі отримали штраф. Повідомляється, що захід був масовим, в ньому взяли участь

Нагадаємо, що раніше Болсонару виступив за те, щоб у Бразилії маски не носили вакциновані люди. Він заявив, що маски потрібні тільки інфікованим.

Також повідомлялося, що конгрес у Бразилії веде слідство проти президента. Болсонару звинувачують в тому, що він несерйозно ставиться до коронавірусу і не вживає достатньо заходів для боротьби з хворобою.

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