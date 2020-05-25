Джонсон не отправил в отставку советника, которого обвиняли в нарушении карантина

Фото: Борис Джонсон (twitter.com/HouseofCommons)

Джонсон не считает, что советник Каммингс нарушил закон

Британский премьер-министр Борис Джонсон заявил, что не будет отправлять в отставку своего советника Доминика Каммингса, которого недавно обвиняли в нарушении карантинных ограничений. Джонсон не считает, что его главный советник каким-то образом нарушил закон.

Об этом со ссылкой на воскресный брифинг Джонсона 24 мая на Даунинг-стрит пишет Reuters.

Джонсон отметил, что детально пообщался с советником на эту тему и пришел к выводу, что нет нарушений в действиях Каммингса.

"Я пришел к выводу, что он сделал свою длительную поездку из-за необходимости заботиться о своем ребенке в момент, когда его самого и его жену мог свалить с ног коронавирус, а альтернативы отсутствовали. Считаю, что он следовал инстинктам, которые есть у любого родителя, и не заслуживает наказания за это", - сказал премьер.

Отправить Каммингса в отставку призвала Консервативная партия. Это началось после того, как стало известно, что главный советник Джонсона отправился из Лондона в город Дарем за 400 км в тот момент, когда должен был проходить карантин.

У советника британского премьера были обнаружены симпомы, похожие на те, которые есть при коронавирусе, поэтому ему и его жене рекомендовали оставаться на самоизоляции. Впоследствии сообщалось, что Каммингс поехал к своим родителям и для того, чтобы присматривать за 5-летним сыном.

Напомним, две недели назад было зафиксировано, что Великобритания от начала пандемии коронавируса опередила Италию по количеству инфицированных - тогда зафиксировали около 220,5 тысяч случаев заболевания.

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Автор: Виталия Мазур