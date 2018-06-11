Президент Южной Кореи не присоединится к саммиту Трампа и Ким Чен Ына

Президент Южной Кореи также пока не планирует говорить с Трампом после сингапурского саммита

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин не присоединится к президенту Соединенных Штатов Америки (США) Дональду Трампу и лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну в конце их саммита в Сингапуре. Об этом сообщает АР.

"Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин не планирует присоединиться к президенту Дональду Трампу и северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну в конце их саммита во вторник в Сингапуре", - говорится в сообщении.

Как сообщается, представитель Муна отметил, что президент также пока не планирует говорить с Трампом после сингапурского саммита.

Ранее южнокорейский президент выражал надежду, что саммит Трампа и Ким Чен Ына приведет к трехсторонней декларации с Сеулом для официального окончания войны 1950-53 годов в Корее. Трамп также поднял вопрос о возможности дальнейших встреч на высшем уровне и соглашения о прекращении корейской войны, заменив подписанное в 1953 году перемирие.

Напомним, ранее вчера В КНДР объявили темы встречи президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына. Лидеры стран обсудят вопрос установления "постоянного и прочного механизма поддержания мира на Корейском полуострове", а также вопросы, касающиеся денуклеаризации Корейского полуострова.

Как сообщалось ранее, начало встречи Ким Чен Ына с Трампом запланировано на 09:00 по местному времени 12 июня в отеле Capella на острове Сентоса.