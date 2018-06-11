Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.27
Курс доллара
Покупка 25.92
Продажа 26.27
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2613.64
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
31.08
Курс евро
Покупка 30.41
Продажа 31.08
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3072.07
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.3
Курс рубля
Покупка 3.88
Продажа 4.3
НБУ 4.17
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.27
Курс доллара
Покупка 25.92
Продажа 26.27
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2613.64
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
31.08
Курс евро
Покупка 30.41
Продажа 31.08
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3072.07
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.3
Курс рубля
Покупка 3.88
Продажа 4.3
НБУ 4.17
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Президент Южной Кореи не присоединится к саммиту Трампа и Ким Чен Ына

НовостиПолитика    11.06.2018 - 11:11
Фото: Мун Чжэ Ин (flickr.com/Republic of Korea)
Фото: Мун Чжэ Ин (flickr.com/Republic of Korea)

Президент Южной Кореи также пока не планирует говорить с Трампом после сингапурского саммита

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин не присоединится к президенту Соединенных Штатов Америки (США) Дональду Трампу и лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну в конце их саммита в Сингапуре. Об этом сообщает АР.

"Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин не планирует присоединиться к президенту Дональду Трампу и северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну в конце их саммита во вторник в Сингапуре", - говорится в сообщении.

Как сообщается, представитель Муна отметил, что президент также пока не планирует говорить с Трампом после сингапурского саммита.

Ранее южнокорейский президент выражал надежду, что саммит Трампа и Ким Чен Ына приведет к трехсторонней декларации с Сеулом для официального окончания войны 1950-53 годов в Корее. Трамп также поднял вопрос о возможности дальнейших встреч на высшем уровне и соглашения о прекращении корейской войны, заменив подписанное в 1953 году перемирие.

Напомним, ранее вчера В КНДР объявили темы встречи президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына. Лидеры стран обсудят вопрос установления "постоянного и прочного механизма поддержания мира на Корейском полуострове", а также вопросы, касающиеся денуклеаризации Корейского полуострова.

Как сообщалось ранее, начало встречи Ким Чен Ына с Трампом запланировано на 09:00 по местному времени 12 июня в отеле Capella на острове Сентоса.

Трамп упрекнул Германию в недостаточном финансировании НАТО Меркель поддержала решение ЕС ответить на пошлины США
Теги публикации: Южная Корея, КНДР, Соединенные Штаты Америки, саммит  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
Пыталась сделать селфи: в днепровском кафе скончалась посетительница (фото)
В Грузии из выброшенных на свалку яиц родились сотни цыплят (видео)
В Черкасской области местные депутаты накинулись с кулаками на женщину за замечание (видео)
Победительница "Холостяка" вышла замуж: подробности бракосочетания
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Соглашаюсь