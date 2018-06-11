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Президент Південної Кореї не приєднається до саміту Трампа та Кім Чен Ина

НовиниПолітика    11.06.2018 - 11:11
Фото: Мун Чже Ін (flickr.com/Republic of Korea)
Фото: Мун Чже Ін (flickr.com/Republic of Korea)

Президент Південної Кореї також поки не планує говорити з Трампом після сінгапурського саміту

Президент Південної Кореї Мун Чже Ін не приєднається до президента Сполучених Штатів Америки (США) Дональда Трампу і лідера Північної Кореї Кім Чен Ина наприкінці їх саміту в Сінгапурі. Про це повідомляє АР.

"Президент Південної Кореї Мун Чже Ін не планує приєднатися до президента Дональда Трампа і північнокорейського лідера Кім Чен Ина наприкінці їх саміту в вівторок у Сінгапурі", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляється, представник Муна відзначив, що президент також поки не планує говорити з Трампом після сінгапурського саміту.

Раніше південнокорейський президент висловлював надію, що саміт Трампа і Кім Чен Ина приведе до тристоронньої декларації із Сеулом для офіційного закінчення війни 1950-53 років у Кореї. Трамп також порушив питання про можливість подальших зустрічей на найвищому рівні і угоди про припинення корейської війни, замінивши підписане в 1953 році перемир'я.

Нагадаємо, раніше вчора У КНДР оголосили теми зустрічі президента США Дональда Трампа та лідера КНМР Кім Чен Ина. Лідери країн обговорять питання встановлення "постійного і міцного механізму підтримки миру на Корейському півострові", а також питання, що стосуються денуклеаризації Корейського півострова.

Як повідомлялося раніше, початок зустрічі Кім Чен Ина з Трампом заплановано на 09:00 за місцевим часом 12 червня в готелі Capella на острові Сентоса.

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Теги публікації: Южная Корея, КНДР, Сполучені Штати Америки, Саміт  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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