У КНДР оголосили теми зустрічі Трампа та Кім Чен Ина

Лідери країн обговорять питання щодо денуклеаризації Корейського півострова.

Стали відомі теми, які будуть обговорювати президент Сполучених Штатів Дональд Трамп і лідер КНДР Кім Чен Ин на зустрічі, яка відбудеться в Сінгапурі 12 червня. Про це інформуєте ЦТАК.

Повідомляється, що лідери країн обговорять питання встановлення "постійного і міцного механізму підтримки миру на Корейському півострові", а також питання, що стосуються денуклеаризації Корейського півострова.

Зазначимо, 10 червня президент США Дональд Трамп прибув в Сінгапур на зустріч з лідером КНДР Кім Чен Ином.

Трамп заявив, що з нетерпінням чекає зустрічі з лідером КНДР і відчуває, що "ця можливість не буде витрачена даремно".

Президент США прилетів в Сінгапур з Канади, де взяв участь у саміті G7.

Нагадаємо, лідер Північної Кореї Кім Чен Ин прибув в Сінгапур.

Як повідомлялося раніше, початок зустрічі з Трампом заплановано на 09:00 за місцевим часом 12 червня в готелі Capella на острові Сентоса.