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Інтерв'ю

У КНДР оголосили теми зустрічі Трампа та Кім Чен Ина

НовиниПолітика    11.06.2018 - 03:05
Фото: Дональд Трамп і Кім Чен Ин (РБК-Україна)
Фото: Дональд Трамп і Кім Чен Ин (РБК-Україна)

Лідери країн обговорять питання щодо денуклеаризації Корейського півострова.

Стали відомі теми, які будуть обговорювати президент Сполучених Штатів Дональд Трамп і лідер КНДР Кім Чен Ин на зустрічі, яка відбудеться в Сінгапурі 12 червня. Про це інформуєте ЦТАК.

Повідомляється, що лідери країн обговорять питання встановлення "постійного і міцного механізму підтримки миру на Корейському півострові", а також питання, що стосуються денуклеаризації Корейського півострова.

Зазначимо, 10 червня президент США Дональд Трамп прибув в Сінгапур на зустріч з лідером КНДР Кім Чен Ином.

Трамп заявив, що з нетерпінням чекає зустрічі з лідером КНДР і відчуває, що "ця можливість не буде витрачена даремно".

Президент США прилетів в Сінгапур з Канади, де взяв участь у саміті G7.

Нагадаємо, лідер Північної Кореї Кім Чен Ин прибув в Сінгапур.

Як повідомлялося раніше, початок зустрічі з Трампом заплановано на 09:00 за місцевим часом 12 червня в готелі Capella на острові Сентоса.

У Сінгапурі посилюють безпеку напередодні саміту США-КНДР Трамп розраховує перед самітом наодинці поспілкуватися з Кім Чен Ином, - Bloomberg
Теги публікації: Кім Чен Ин, Дональд Трамп  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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