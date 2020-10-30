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Президент внес изменения в состав Комиссии по вопросам правовой реформы

Киев, Пятница 30 октября 2020 01:55
Президент внес изменения в состав Комиссии по вопросам правовой реформы
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №476/2020, которым изменил состав Комиссии по вопросам правовой реформы. Он ввел в состав консультантов и наблюдателей от международных организаций, которые принимают участие в работе Комиссии

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса президента.

Согласно документу, в состав Комиссии войдут:

  • Гришко Сергей - член Комиссии по альтернативному разрешению споров Международной торговой палаты (по согласию);
  • Лангенкамп Сара - начальник отдела по правоохранительным вопросам Посольства Соединенных Штатов Америки в Украине (по согласию);
  • Сеппала Джесси - заместитель руководителя операционного департамента Консультативной миссии Европейского союза в Украине (по согласию);
  • Стафверфельдт Питер - руководитель Компонента по верховенству права Консультативного миссии Европейского союза в Украине (по согласию);
  • Яновская Александра - атташе по политическим вопросам Представительства Европейского Союза в Украине (по согласию).

В то же время, этим же указом уволили Г. Бергмана, Г. Брийя, Ф. Льовеберга, А. Матияша, С. Холмса, И. Чорногоренка, Г. Шихана, М. Шредера.

Как известно, 27 октября КСУ признал неконституционным уголовное наказание за недостоверное декларирование. Позже стало известно, что КСУ заблокировал деятельность НАПК и системы электронного декларирования.

После этого Зеленский провел экстренное заседание СНБО.

По результатам заседания Комиссии по вопросам правовой реформы рекомендовано активизировать деятельность по подготовке предложений относительно судебной реформы.

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