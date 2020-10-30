Президент вніс зміни в склад Комісії з питань правової реформи

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Президент України Володимир Зеленський підписав указ №476/2020, яким змінив склад Комісії з питань правової реформи. Він ввів в склад консультантів та спостерігачів від міжнародних організацій, які беруть участь у роботі Комісії

Про це повідомили у прес-службі Офісу президента.

Відповідно до документа, до складу Комісії увійдуть:

Гришко Сергій - член Комісії з альтернативного вирішення спорів Міжнародної торгової палати (за згодою)

Лангенкамп Сара - начальник відділу з правоохоронних питань Посольства Сполучених Штатів Америки в Україні (за згодою)

Сеппала Джессі - заступник керівника операційного департаменту Консультативної місії Європейського Союзу в Україні (за згодою)

Стафверфельдт Пітер - керівник Компонента з верховенства права Консультативної місії Європейського Союзу в Україні (за згодою)

Яновська Олександра - аташе з політичних питань Представництва Європейського Союзу в Україні (за згодою).

Водночас, цим же указом звільнено Г. Бергмана, Р. Брійя, Ф. Льовеберга, О. Матіяш, С. Холмс, І. Чорногоренка, Р. Шихан, М. Шрьодера.

Як відомо, 27 жовтня КСУ визнав неконституційним кримінальне покарання за недостовірне декларування. Пізніше стало відомо, що КСУ заблокував діяльність НАЗК та системи електронного декларування.

Після цього Зеленський провів екстренне засідання РНБО.

За результатами цього засідання Комісії з питань правової реформи рекомендовано активізувати діяльність із підготовки пропозицій щодо судової реформи.