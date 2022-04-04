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Президент Венгрии назвал Зеленского своим оппонентом

Виктор Орбан (Фото: telegraph.co.uk)
Автор: Константин Широкун

Виктор Орбан на митинге, который посвящен его победе на очередных президентских выборах, назвал президента Украины Владимира Зеленского своим оппонентом. Среди других противников венгерского лидера – левые политические силы и СМИ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN,

По словам Орбана, его переизбрание посылает сигнал не только ЕС, но и президенту Украины Владимиру Зеленскому.

"Мы до конца жизни будем помнить эту победу, потому что нам пришлось сражаться с огромным количеством противников: местными левыми партиями, бюрократами Брюсселя, всеми деньгами и институтами империи Сороса, международными СМИ, а также украинским президентом. У нас никогда не было столько противников одновременно", - сказал он сторонникам в Будапеште.

Напомним, что президент Украины критиковал Орбана за нежелание остановить войну в Украине. Венгрия не предоставила жизненно необходимый транзит оборонной помощи, а также не отказалась от покупки российских энергоносителей.

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Венгрия