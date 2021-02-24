Президент утвердил положения о национальных программах под эгидой комиссии Украина-НАТО

Президент Владимир Зеленский сегодня подписал указ, которым утвердил положения о годовых национальных программах под эгидой комиссии Украина-НАТО. Глава государства также дал ряд поручений Кабинету министров Украины.
Об этом говорится на сайте Офиса президента.
Согласно указу президента, правительство должно разработать проект национальной программы под эгидой комиссии Украина-НАТО на 2021 год в соответствии с положениями, которые были утверждены главой государства.
Также Кабмин должен утвердить мероприятия по выполнению годовой национальной программы и показателей эффективности ее выполнения, а также координировать деятельность государственных органов по мониторингу и оценке результатов выполнения годовой национальной программы.
Кроме того, правительству поручено регулярно информировать общественность о ходе и результатах выполнения годовой национальной программы.
Напомним, заседания комиссии Украина-НАТО блокируются Венгрией из-за украинского закона об образовании. В январе в Офисе президента рассказали о "джентльменском договоре", который предложат Будапешту для разблокирования заседаний комиссии.
Добавим, в Министерстве обороны обещали сделать все возможное для ускорение движения Украины на пути к членству в НАТО.