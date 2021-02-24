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Президент утвердил положения о национальных программах под эгидой комиссии Украина-НАТО

Автор: Дмитрий Левицкий

Президент Владимир Зеленский сегодня подписал указ, которым утвердил положения о годовых национальных программах под эгидой комиссии Украина-НАТО. Глава государства также дал ряд поручений Кабинету министров Украины.

Об этом говорится на сайте Офиса президента.

Согласно указу президента, правительство должно разработать проект национальной программы под эгидой комиссии Украина-НАТО на 2021 год в соответствии с положениями, которые были утверждены главой государства.

Также Кабмин должен утвердить мероприятия по выполнению годовой национальной программы и показателей эффективности ее выполнения, а также координировать деятельность государственных органов по мониторингу и оценке результатов выполнения годовой национальной программы.

Кроме того, правительству поручено регулярно информировать общественность о ходе и результатах выполнения годовой национальной программы.

Напомним, заседания комиссии Украина-НАТО блокируются Венгрией из-за украинского закона об образовании. В январе в Офисе президента рассказали о "джентльменском договоре", который предложат Будапешту для разблокирования заседаний комиссии.

Добавим, в Министерстве обороны обещали сделать все возможное для ускорение движения Украины на пути к членству в НАТО.

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Новости Украины Владимир ЗеленскийНАТОуказ
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