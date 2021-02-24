Президент утвердил положения о национальных программах под эгидой комиссии Украина-НАТО

Президент Владимир Зеленский сегодня подписал указ, которым утвердил положения о годовых национальных программах под эгидой комиссии Украина-НАТО. Глава государства также дал ряд поручений Кабинету министров Украины.

Об этом говорится на сайте Офиса президента .

Согласно указу президента, правительство должно разработать проект национальной программы под эгидой комиссии Украина-НАТО на 2021 год в соответствии с положениями, которые были утверждены главой государства.

Также Кабмин должен утвердить мероприятия по выполнению годовой национальной программы и показателей эффективности ее выполнения, а также координировать деятельность государственных органов по мониторингу и оценке результатов выполнения годовой национальной программы.

Кроме того, правительству поручено регулярно информировать общественность о ходе и результатах выполнения годовой национальной программы.