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Національна програма для вступу України в НАТО: Зеленський підписав указ

Автор: Дмитро Левицький

Президент Володимир Зеленський сьогодні видав указ, яким затвердив положення про річні національні програми під егідою комісії Україна-НАТО. Глава держави також дав низку доручень Кабінету міністрів України.

Про це йдеться на сайті Офісу президента.

Ця національна програма спрямована на реалізацію стратегічного курсу України на вступ до НАТО, зокрема, визначає реформи, які необхідно впровадити в Україні з метою досягнення критеріїв членства в Альянсі.

Згідно з указом президента, уряд має розробити проект національної програми під егідою комісії Україна-НАТО на 2021 рік відповідно до положень, які були затверджені главою держави.

Також Кабмін має затвердити заходи з виконання річної національної програми та показників ефективності її виконання, а також координувати діяльність державних органів з моніторингу та оцінювання результатів виконання річної національної програми.

Крім того, уряду доручено регулярно інформувати громадськість про хід та результати виконання річної національної програми.

Нагадаємо, засідання комісії Україна-НАТО блокуються Угорщиною через український закон про освіту. У січні в Офісі президента розповіли про "джентельменську угоду", яку запропонують Будапешту для розблокування засідань комісії.

Додамо, у Міністерстві оборони обіцяли зробити все можливе для прискорення руху України на шляху до членства в НАТО.

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Новини України Володимир ЗеленськийНАТОнаказ
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