Національна програма для вступу України в НАТО: Зеленський підписав указ

Ця національна програма спрямована на реалізацію стратегічного курсу України на вступ до НАТО, зокрема, визначає реформи, які необхідно впровадити в Україні з метою досягнення критеріїв членства в Альянсі.

Згідно з указом президента, уряд має розробити проект національної програми під егідою комісії Україна-НАТО на 2021 рік відповідно до положень, які були затверджені главою держави.

Також Кабмін має затвердити заходи з виконання річної національної програми та показників ефективності її виконання, а також координувати діяльність державних органів з моніторингу та оцінювання результатів виконання річної національної програми.

Крім того, уряду доручено регулярно інформувати громадськість про хід та результати виконання річної національної програми.