Президент утвердил новый состав комитета премии Шевченко

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Председателем комитета стал Юрий Макаров

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом от 19 декабря изменил состав комитета по Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Так, председателем Комитета назначен журналист и писателя Юрий Макаров. Он назначен после увольнение Юрия Щербака с этой должности.

Таким образом Зеленский отменил указ предыдущего президента от 23 декабря 2016 года № 575 "О составе Комитета по Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко".

В частности, в новый состав, кроме Макарова вошли:

Тамапа Гундорова - литературовед, член-корреспондент Национальной академии наук Украины, заместитель председателя Комитета;

Дмитрий Богомазов - главный режиссер Национального академического драматического театра имени Ивана Франко, лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко;

Владимир Войтенко - киновед;

Майя Гарбузюк - театровед;

Ростислав Держипильский - директор - художественный руководитель Ивано-Франковского национального академического драматического театра имени Ивана Франко, лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко;

Римма Зюбина - актриса театра и кино;

Татьяна Кочубинская - искусствовед, куратор;

Алла Мазур - телеведущая, журналист;

Любовь Морозова - музыковед, художественный руководитель государственного предприятия "Государственный академический эстрадно-симфонический оркестр Украины" (по согласию);

Игорь Панасов - музыкальный критик, журналист;

Виктор Плоскина - главный дирижер муниципального учреждения "Театральное-зрелищное заведение культуры "Киевский муниципальный академический театр оперы и балета для детей и юношества";

Влада Ралко - художник;

Михаил Рашковецкий - искусствовед, арт-критик, куратор;

Юлия Синькевич - генеральный продюсер Одесского международного кинофестиваля;

Ирина Славинская - литературовед, переводчик;

Остап Сливинский - поэт, литературовед, переводчик;

Евгений Стасиневич - литературный критик, литературовед

Ранее Зеленский утвердил новый состав украинской части консультационного комитета президентов Украины и Польши.