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Президент затвердив новий склад комітету премії Шевченка

Новини » Суспільство     20.12.2019 - 06:34
Президент затвердив новий склад комітету премії Шевченка
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Головою комітету став Юрій Макаров

Президент України Володимир Зеленский своїм указом від 19 грудня змінив склад комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу президента.

Так, головою Комітету призначено журналіста та письменника Юрія Макарова. Його призначено після увільнення Юрія Щербака з цієї посади.

Таким чином Зеленський скасував указ попереднього президента від 23 грудня 2016 року № 575 "Про склад Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка".

Зокрема, до нового складу, окрім Макарова увійшли:

  • Тамапа Гундорова - літературознавець, член-кореспондент Національної академії наук України, заступник голови Комітету;
  • Дмитро Богомазов - головний режисер Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка;
  • Володимир Войтенко - кінознавець;
  • Майя Гарбузюк - театрознавець;
  • Ростислав Держипільський - директор - художній керівник Івано-Франківського національного академічного драматичного театру імені Івана Франка, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка;
  • Римма Зюбіна - актриса театру і кіно
  • Тетяна Кочубінська - мистецтвознавець, куратор;
  • Алла Мазур - телеведуча, журналіст;
  • Любов Морозова - музикознавець, художній керівник державного підприємства "Державний академічний естрадно-симфонічний оркестр України" (за згодою);
  • Ігор Панасов - музичний критик, журналіст;
  • Віктор Плоскіна - головний диригент комунального закладу "Театральне-видовищний заклад культури "Київський муніципальний академічний театр опери і балету для дітей та юнацтва";
  • Влада Ралко - художник;
  • Михайло Рашковецький - мистецтвознавець, арт-критик, куратор;
  • Юлія Сінькевич - генеральний продюсер Одеського міжнародного кінофестивалю;
  • Ірина Славінська - літературознавець, перекладач;
  • Остап Сливинський - поет, літературознавець, перекладач;
  • Євгеній Стасіневич - літературний критик, літературознавець.

Раніше Зеленський затвердив новий склад української частини консультаційного комітету президентів України і Польщі.

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