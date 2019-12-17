Президент УПЛ може достроково покинути свою посаду

Фото: Томас Грімм (upl.ua)

Його місце може зайняти голова АФ Львівської області

Президент української Прем'єр-ліги (УПЛ) Томас Грімм може достроково покинути свій пост в кінці 2019 року. Про це повідомляє Sport Arena.

Це може статися в тому випадку, якщо клуби УПЛ відмовляться платити зарплату швейцарцю в 2020 році.

Раніше зарплату Томасу Гримму оплачувала Українська асоціація футболу, а в сезоні 2019/20 фінансовий тягар утримання президента УПЛ перейшло до клубів Прем'єр-ліги. Вони оплатили роботу президента організації до кінця року, а зараз вирішують, чи варто брати на себе оплату роботи Грімма в 2020 році. Якщо клуби відмовляться платити зарплату швейцарцю, він може достроково покинути свій пост.

Раніше очікувалося, що Томас Грімм залишиться в Прем'єр-лізі мінімум до квітня або до кінця сезону. Його обрали 6 квітня 2018 року з терміном контракту на два роки.

На даний момент головним претендентом на пост президента української Прем'єр-ліги є колишній віце-президент вінницького "Руху" і глава УАФ у Львівській області Олександр Шевченко, кандидатуру якого затвердив президент УАФ Андрій Павелко.