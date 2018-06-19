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Порошенко и Гуттереш обсудили привлечение ООН к урегулированию ситуации на Донбассе

НовостиПолитика    19.06.2018 - 20:19
Фото: Петр Порошенко (president.gov.ua)
Фото: Петр Порошенко (president.gov.ua)

Отдельное внимание было уделено освобождению украинских политзаключенных

Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с генеральным секретарем Организации объединенных наций (ООН) Антониу Гутеррешем. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Порошенко проинформировал Гуттереша о безопасностной ситуации на Донбассе.

"Был поднят вопрос относительно более активного привлечения ООН к урегулированию ситуации в регионе, в частности путем развертывания международной миротворческой миссии под эгидой ООН на оккупированном Донбассе", - говорится в сообщении.

Отмечается, что отдельное внимание было уделено освобождению украинских политзаключенных, которые незаконно удерживаются в России.

Порошенко также выразил обеспокоенность в связи с критическим ухудшением ситуации с правами человека во временно оккупированном Российской Федерацией Крыму.

Напомним, украинский омбудсмен до сих пор не получила от РФ данных о состоянии здоровья политзаключенных, которые голодают.

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Теги публикации: ООН  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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