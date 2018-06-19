Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Порошенко і Гуттереш обговорили залучення ООН до врегулювання ситуації на Донбасі

НовиниПолітика    19.06.2018 - 20:19
Фото: Петро Порошенко (president.gov.ua)
Фото: Петро Порошенко (president.gov.ua)

Окрему увагу було приділено звільненню українських політв’язнів

Президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з  генеральним секретарем Організації об'єднаних націй (ООН) Антоніу Гутеррешем. Про це повідомляє прес-служба президента.

Порошенко поінформував Гуттереша про безпекову ситуацію на Донбасі.

"Було порушено питання щодо більш активного залучення ООН до врегулювання ситуації в регіоні, зокрема шляхом розгортання багатонаціональної миротворчої місії під егідою ООН на окупованому Донбасі", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що окрему увагу було приділено звільненню українських політв’язнів, які незаконно утримуються в Росії.

Порошенко також висловив стурбованість у зв’язку з критичним погіршенням ситуації з правами людини в тимчасово окупованому Російською Федерацію Криму.

Нагадаємо, український омбудсмен досі не отримала від РФ даних про стан здоров'я політв’язнів, що голодують.

Кількість біженців у світі досягла 68,5 млн осіб, - ООН
Теги публікації: ООН  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
Побиття військового в Маріуполі: з'явилася інша версія події
Нардеп Барна хоче карати українців за публічний прояв гендерної орієнтації
Український школяр став призером "Олімпіади геніїв" у США
У Києві замість школи побудували житловий квартал: опубліковано рішення суду
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся