Порошенко і Гуттереш обговорили залучення ООН до врегулювання ситуації на Донбасі

Окрему увагу було приділено звільненню українських політв’язнів
Президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з генеральним секретарем Організації об'єднаних націй (ООН) Антоніу Гутеррешем. Про це повідомляє прес-служба президента.
Порошенко поінформував Гуттереша про безпекову ситуацію на Донбасі.
"Було порушено питання щодо більш активного залучення ООН до врегулювання ситуації в регіоні, зокрема шляхом розгортання багатонаціональної миротворчої місії під егідою ООН на окупованому Донбасі", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що окрему увагу було приділено звільненню українських політв’язнів, які незаконно утримуються в Росії.
Порошенко також висловив стурбованість у зв’язку з критичним погіршенням ситуації з правами людини в тимчасово окупованому Російською Федерацію Криму.
Нагадаємо, український омбудсмен досі не отримала від РФ даних про стан здоров'я політв’язнів, що голодують.