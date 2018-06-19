Порошенко і Гуттереш обговорили залучення ООН до врегулювання ситуації на Донбасі

Окрему увагу було приділено звільненню українських політв’язнів

Президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з генеральним секретарем Організації об'єднаних націй (ООН) Антоніу Гутеррешем. Про це повідомляє прес-служба президента.

Порошенко поінформував Гуттереша про безпекову ситуацію на Донбасі.

"Було порушено питання щодо більш активного залучення ООН до врегулювання ситуації в регіоні, зокрема шляхом розгортання багатонаціональної миротворчої місії під егідою ООН на окупованому Донбасі", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що окрему увагу було приділено звільненню українських політв’язнів, які незаконно утримуються в Росії.

Порошенко також висловив стурбованість у зв’язку з критичним погіршенням ситуації з правами людини в тимчасово окупованому Російською Федерацію Криму.

Нагадаємо, український омбудсмен досі не отримала від РФ даних про стан здоров'я політв’язнів, що голодують.