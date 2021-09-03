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Зеленский посетил авиабазу Национальной гвардии Калифорнии

Автор: Наталия Гурковская

В ходе рабочего визита в США президент Украины Владимир Зеленский побывал на авиабазе "Моффет-Филд" в Калифорнии.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сайт президента.

В знак уважения к гостям военный оркестр исполнил государственные гимны Украины и США.

Владимир Зеленский встретился с заместителем губернатора Калифорнии Элени Куналакис и командующим Национальной гвардией штата Дэвидом Болдуином. Главу государства ознакомили с деятельностью Нацгвардии Калифорнии, с которой активно сотрудничают Национальная гвардия и Вооруженные Силы Украины.

Владимир Зеленский осмотрел образцы вооружения и техники калифорнийских нацгвардейцев. Также ему продемонстрировали выполнение тренировочных упражнений по спасению пострадавших на вертолете с элементами десантирования личного состава.

Президент Украины поблагодарил командование Национальной гвардии Калифорнии за теплый прием. Он отметил ее тесное сотрудничество с Нацгвардией и ВСУ и выразил надежду на углубление взаимодействия между ними.

Подробнее о визите президента Украины Владимира Зеленского в США и о встрече с американским лидером Джо Байденом - читайте в материале РБК-Украина.

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Владимир Зеленский