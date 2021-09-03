Зеленский посетил авиабазу Национальной гвардии Калифорнии

В знак уважения к гостям военный оркестр исполнил государственные гимны Украины и США.

Владимир Зеленский встретился с заместителем губернатора Калифорнии Элени Куналакис и командующим Национальной гвардией штата Дэвидом Болдуином. Главу государства ознакомили с деятельностью Нацгвардии Калифорнии, с которой активно сотрудничают Национальная гвардия и Вооруженные Силы Украины.

Владимир Зеленский осмотрел образцы вооружения и техники калифорнийских нацгвардейцев. Также ему продемонстрировали выполнение тренировочных упражнений по спасению пострадавших на вертолете с элементами десантирования личного состава.

Президент Украины поблагодарил командование Национальной гвардии Калифорнии за теплый прием. Он отметил ее тесное сотрудничество с Нацгвардией и ВСУ и выразил надежду на углубление взаимодействия между ними.