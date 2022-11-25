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Президент Угорщини приїде до України, - ЗМІ

Фото: президент Угорщини відвідає Україну (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Президент Угорщини Каталін Новак найближчим часом здійснить візит до України, політик може відвідати Київ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Index.

Новак стане найбільш високопоставленою представницею сусідньої держави, яка відвідає Україну з початку російського вторгнення. Угорський політик здійснить візит до України на запрошення президента України Володимира Зеленського.

Канцелярія президента Угорщини не спростувала та не підтвердила цю інформацію. За даними угорських ЗМІ, під час візиту може бути анонсовано приєднання Угорщини до "зернової ініціативи".

Раніше Каталін Новак приєдналася до заяви із засудженням масованої ракетної атаки проти України 10 жовтня, в якій одинадцять президентів засудили напад. У заяві було сказано про неприйнятність того, що представники Москви загрожують світові ядерною зброєю.

Раніше ми писали, що парламент Угорщини ратифікує членство в НАТО для Фінляндії та Швеції протягом місяця.

Раніше ми писали, що Угорщина схвалила фінансову допомогу Україні у розмірі 187 млн євро як свій внесок у запланований пакет підтримки ЄС на суму до 18 млрд євро у 2023 році.

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Угорщина