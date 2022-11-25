Президент Угорщини приїде до України, - ЗМІ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Index .

Новак стане найбільш високопоставленою представницею сусідньої держави, яка відвідає Україну з початку російського вторгнення. Угорський політик здійснить візит до України на запрошення президента України Володимира Зеленського.

Канцелярія президента Угорщини не спростувала та не підтвердила цю інформацію. За даними угорських ЗМІ, під час візиту може бути анонсовано приєднання Угорщини до "зернової ініціативи".

Раніше Каталін Новак приєдналася до заяви із засудженням масованої ракетної атаки проти України 10 жовтня, в якій одинадцять президентів засудили напад. У заяві було сказано про неприйнятність того, що представники Москви загрожують світові ядерною зброєю.