Президент Венгрии приедет в Украину, - СМИ

Президент Венгрии Каталин Новак в ближайшее время совершит визит в Украину, политик может посетить Киев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Index .

Новак станет наиболее высокопоставленной представительницей соседнего государства, который посетит Украину с начала российского вторжения. Венгерский политик совершит визит в Украину по приглашению президента Украины Владимира Зеленского.

Канцелярия президента Венгрии не опровергла и не подтвердила эту информацию. По данным венгерских СМИ, в ходе визита может быть анонсировано присоединение Венгрии к "зерновой инициативе".

Ранее Каталин Новак присоединилась к заявлению с осуждением массированной ракетной атаки против Украины 10 октября, в котором одиннадцать президентов осудили нападение. В заявлении было сказано о неприемлемости того, что представители Москвы угрожают миру ядерным оружием.