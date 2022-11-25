Президент Венгрии приедет в Украину, - СМИ

Президент Венгрии Каталин Новак в ближайшее время совершит визит в Украину, политик может посетить Киев.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Index.
Новак станет наиболее высокопоставленной представительницей соседнего государства, который посетит Украину с начала российского вторжения. Венгерский политик совершит визит в Украину по приглашению президента Украины Владимира Зеленского.
Канцелярия президента Венгрии не опровергла и не подтвердила эту информацию. По данным венгерских СМИ, в ходе визита может быть анонсировано присоединение Венгрии к "зерновой инициативе".
Ранее Каталин Новак присоединилась к заявлению с осуждением массированной ракетной атаки против Украины 10 октября, в котором одиннадцать президентов осудили нападение. В заявлении было сказано о неприемлемости того, что представители Москвы угрожают миру ядерным оружием.
Ранее мы писали, что парламент Венгрии ратифицирует членство в НАТО для Финляндии и Швеции в течение месяца.
Ранее мы писали, что Венгрия одобрила финансовую помощь Украине в размере 187 млн евро в качестве своего вклада в запланированный пакет поддержки ЕС на сумму до 18 млрд евро в 2023 году.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.