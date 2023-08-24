Президент Угорщини підштовхує Орбана до перезавантаження відносин з Україною, - Bloomberg

Вона днями зустрілася з президентом України Володимиром Зеленським. Зазначається, що в такий спосіб вона намагається подолати дружню Кремлю риторику прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.

Новак заявила, що провела змістовні переговори із Зеленським на полях Міжнародного саміту Кримської платформи в Києві. Зеленський, зі свого боку, заявив, що вдячний за візит і працюватиме з Новаком над поліпшенням двосторонніх відносин.

Відносини Угорщини та України

Bloomberg пише, що Угорщина виявляється все більш ізольованою в Європейському союзі через спроби Орбана підірвати західні санкції проти Росії.

Він намагався заблокувати допомогу ЄС, відмовлявся постачати зброю Україні і неодноразово заявляв, що "контрнаступ ЗСУ приречений на провал".

Глава адміністрації прем'єр-міністра Угорщини Гергелі Гуляш заявив, що зовнішню політику Угорщини визначає уряд, а не президент.

Що заявила президент Угорщини

Новак, яка є верховним головнокомандувачем Збройних сил Угорщини, взяла участь у Міжнародному саміті Кримської платформи.

Вона сказала, що погодила план із п'яти пунктів, зокрема приєднання Угорщини до "формули миру", який вимагає від Росії виведення своїх військ з усієї території України.

Новак також заявила, що вони працюватимуть над документом щодо перезавантаження двосторонніх відносин і посилення прав етнічних угорців в Україні.

Позиція Угорщини щодо війни

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан займає відверто проросійську позицію. Він часто робить заяви для дискредитації України.

Зазначимо, що від початку повномасштабної війни Угорщина не надала Україні військову допомогу, а також блокує санкції ЄС проти Росії. Крім того, Будапешт продовжує вести торгівлю з Росією, а представники угорської влади відвідують Москву.

Нещодавно Каталін Новак відвідала Закарпатську область, зустрілася з керівництвом ОВА, облради, Берегова та району.