Президент Угорщини: не можна допустити, щоб Росія досягла своїх військових цілей в Україні

Вона зазначила, що з самого початку засуджувала російську агресію та підтримувала територіальну цілісність України.

"Україна - суверенна країна, яка зазнала нападу з боку сусіда і зараз робить все можливе, щоб захистити своїх громадян. Українці діють самостійно, але їх підтримують багато країн. Це, звісно, впливає на військові зусилля", - додала президент.

Новак наголосила, що "Росія не має досягти своїх військових цілей, ми не повинні цього допустити". Але, за її словами, війну треба завершити переговорами, хоч вони зараз і неможливі.

Глава держави додала, що військова допомога Україні нібито "розпалить війну і може призвести до ескалації". Вона підтримала гуманітарну допомогу українцям.

Новак також додала, що слід враховувати вплив санкцій проти Росії на країни Європи.

"Санкції мають ефект, але вони завдали нам більше шкоди, ніж Росії. Цього не можна допустити. Ми повинні приділяти цьому набагато більше уваги замість того, щоб зосереджуватися тільки на покаранні Росії", - заявила вона.

Позиція Угорщини щодо війни

Зазначимо, що Угорщина відома своєю неоднозначною реакцією на повномасштабну війну проти України. Влада країни продовжує торгівлю з країною-агресором і відмовляється вводити окремі санкції, які затверджує Євросоюз.

При цьому прем'єр країни Віктор Орбан неодноразово виступав зі скандальними заявами щодо України. Наприклад, нещодавно він відмовляв нашу країну від проведення контрнаступу та закликав до переговорів.